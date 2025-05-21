شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وسوريا يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس أحمد الشرع، ورسالة من عاهل الأردن أكدت وقوف المملكة إلى جانب سوريا، والحرص على تعزيز العلاقة الأخوية بين البلدين.



وبعث الرئيس الشرع تحياته إلى الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله الصفدي وأعضاء مجلس التنسيق الأردني الأعلى وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزيرة النقل الأردنية المهندسة وسام التهتموني، ونظرائهم السوريين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني‬⁩، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير النقل يعرب بدر، بعد عقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.



وأكد الرئيس السوري، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، تثمينه دعم الملك عبدالله الثاني لسوريا في هذه المرحلة الدقيقة، ووقوف الأردن إلى جانب بلاده، مُشددًا على الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وكان الصفدي والشيباني وقّعا اليوم، اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الذي عُقِدَ اجتماعه الأول، واتفقا على خريطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات شكّلت الطاقة والمياه والتجارة والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات.