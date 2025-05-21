الخليج اليوم .. الأمم المتحدة: 40% من مواقع النازحين باليمن معرضة لخطر الحرائق والفيضانات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن 40% من مواقع النازحين في اليمن معرضة بشدة لخطر الحرائق أو الفيضانات.

وذكرت المفوضية الأممية، في بيان مقتضب، أنها تعمل وشركاؤها على تزويد العائلات النازحة في مأرب بالمعرفة والمهارات اللازمة للوقاية من الحرائق والتعامل معها.

وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في إنقاذ الأرواح في بعض من أكثر المجتمعات ضعفاً.

والأسبوع الماضي توفيت طفلة نازحة في أحدث ضحايا المأساة المتكررة التي تشهدها مخيمات المحافظة البالغ عددها أكثر من 200 مخيم.

ووفقاً للوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مأرب فإن مخيمات المحافظة شهدت منذ مطلع العام الجاري 45 حادثة حريق أسفرت عن حالة وفاة و4 إصابات.

والعام الماضي شهدت مخيمات النزوح بمأرب نشوب 207 حرائق، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.