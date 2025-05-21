شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي إنجاز تاريخي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت دمشق قرار الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات الاقتصادية عن سوريا بأنه "إنجاز تاريخي جديد".

ووجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر إلى الاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها "انجاز تاريخي جديد".

وفي منشور على منصة اكس، كتب الشيباني: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

وأضاف: كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي ولكل من أسهم في هذا الانتصار الذي سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.

وكان الشيباني قال خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن "إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا"، مؤكدًا أن لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جدًا لإعادة بناء بلده". النظام المصرفي السوري أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء رفع كل العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعدما كانت مفروضة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل "اتخذنا اليوم القرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".

رفع العقوبات يشمل خصوصًا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدًا من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضًا رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي السوري.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. عقوبات فردية جديدة على الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.

تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير جرى فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

