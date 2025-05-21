شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعزى جمهورية مصر العربية فى ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية مصر العربية جراء حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية نتيجة عطل فنى واستشهاد طاقمها.



وأعربت الخارجية البحرينية عن خالص تعازى المملكة ومواساتها للحكومة والشعب المصرى، ولأسر وذوى الضحايا، ودعواتها أن يتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.