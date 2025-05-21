شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين مع بريطانيا وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، أن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا فعله قريباً، "لن يتوقف".



وقال بايرو - في كلمة أمام مجلس النواب الفرنسي - : "للمرة الأولى، قررت ثلاث دول كبرى.. بريطانيا وفرنسا وكندا، أنها ستعترض معاً على ما يحدث في قطاع غزة وأن تعترف معاً بدولة فلسطين"، مضيفًا: "هذا التحرك الذي انطلق، لن يتوقف".



وجاء حديث بايرو، في معرض رده على ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، التي سألته عما إذا كان ينوي "الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين"، بحسب تعبيرها للتنديد بممارسات إسرائيل بحقهم.

