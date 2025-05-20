شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من أي وجود لميليشيا الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر ميليشيا الدعم السريع.



وأشارت القوات المسلحة السودانية، في بيان أوردته وكالة أنباء السودان (سونا) ، إلى خلو ولاية الخرطوم تماما من ميليشيا الدعم السريع، عقب اكتمال تطهير كامل الولاية من أي وجود لعناصر الميليشيا وتطهير العاصمة الوطنية منهم ومن أعوانهم.



وجددت القوات المسلحة السودانية التأكيد على مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من الميليشيا.