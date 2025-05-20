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الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من أي وجود لميليشيا الدعم السريع

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الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من أي وجود لميليشيا الدعم السريع

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر ميليشيا الدعم السريع.


وأشارت القوات المسلحة السودانية، في بيان أوردته وكالة أنباء السودان (سونا) ، إلى خلو ولاية الخرطوم تماما من ميليشيا الدعم السريع، عقب اكتمال تطهير كامل الولاية من أي وجود لعناصر الميليشيا وتطهير العاصمة الوطنية منهم ومن أعوانهم.


وجددت القوات المسلحة السودانية التأكيد على مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من الميليشيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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