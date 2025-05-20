شكرا لقرائتكم خبر عن هاليفى: حماس فاجأتنا فى 7 اكتوبر ولم نكن مستعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية تسجيلات من محادثات بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي وعائلات إسرائيليين قتلوا وأسروا في السابع من أكتوبر، إذ قال هاليفي خلال تلك اللقاءات "حماس فاجأتنا، مارست الخداع والتضليل ضدنا ونجحت بذلك ولم نكن مستعدين لهجوم مفاجئ كهذا".

وتابع هاليفى، أنه كان من المفترض أن نكون أكثر حرصا وأكثر حضورا، لقد فشلنا وأنا أتحمل المسؤولية".