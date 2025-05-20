شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من وساطة ولي العهد لدى ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي ذلك بعد أيام من وساطة صاحب السمو الملكي الأمير

للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) رمز الامتنان.. حركة سيخلدها تاريخ العلاقة السعودية السورية

الشعب السوري يعبر عن امتنانه لـ #ولي_العهد بمناسبة رفع العقوبات عن #سوريا



للمزيد | https://t.co/CqlQXngGa1#القمة_السعودية_الأمريكية | #الرئيس_الأمريكي_في_المملكة | #٩٢_عاماً_من_الشراكة_والازدهار | #اليوم pic.twitter.com/nZPo9KkzU0 — صحيفة اليوم (@alyaum) May 13, 2025 رفع العقوبات عن سوريا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، الثلاثاء الماضي، إنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها. الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.ويأتي ذلك بعد أيام من وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. الشعب السوري يعبر عن امتنانه لـ This is a Twitter Status بمناسبة رفع العقوبات عن This is a Twitter Statusللمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، الثلاثاء الماضي، إنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.