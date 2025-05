شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من وساطة ولي العهد لدى ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

رفع العقوبات عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.ويأتي ذلك بعد أيام من وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، الثلاثاء الماضي، إنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.