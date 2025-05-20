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بعد أيام من وساطة ولي العهد لدى ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

بعد أيام من وساطة ولي العهد لدى ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من وساطة ولي العهد لدى ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
ويأتي ذلك بعد أيام من وساطة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. الشعب السوري يعبر عن امتنانه لـ This is a Twitter Status بمناسبة رفع العقوبات عن This is a Twitter Status
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رفع العقوبات عن سوريا

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، الثلاثاء الماضي، إنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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