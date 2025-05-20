شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: لن نغير مسارنا بعد تعليق بريطانيا محادثات التجارة الحرة بسبب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن الضغوط الخارجية لن تُغيّر مسارها بعد أن أوقفت المملكة المتحدة محادثات التجارة الحرة معها بسبب الحرب في قطاع غزة، وفرضها عقوبات جديدة على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.



ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، قوله في بيان صحفي: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها".



وأضاف: "الضغوط الخارجية لن تُغيّر مسار إسرائيل في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها".