الخليج اليوم .. 116 منظمة أممية وأهلية تدعو لإنقاذ اليمن من كارثة إنسانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعت 116 منظمة أممية وأهلية، يوم الثلاثاء، إلى إنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية نتيجة زيادة الاحتياجات الإغاثية في البلاد مع نقص حاد في التمويل.

وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صادر عن منظمات بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة أوكسفام.

وأفاد البيان "بعد أكثر من عقد من الأزمة الحادة والصراع يواجه الناس في اليمن ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن، حيث يستمر الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية في التسبب بزيادة الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف البيان "بدأت المساعدات تنضب جراء تقليصات كبيرة في التمويل كما أسفرت الغارات الجوية عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وألحقت أضرارا بالبنى التحتية الحيوية".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يجتمع فيه القادة غدا لحضور الاجتماع السابع لكبار مسؤولي العمل الإنساني، تدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية للحيلولة دون استفحال الظروف الكارثية".

ومضى قائلا "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر منذ بداية عام 2025، لم يتم تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10%، مما يمنع تقديم المساعدات الضرورية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئون والمهاجرون وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة".

ودعا البيان المشترك إلى "زيادة المساعدات الإنمائية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش".

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 21 مايو اجتماعا موسعا في بروكسل لمناقشة الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم حيث يحتاج معظم الناس إلى مساعدات عاجلة، جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات.

المصدر: RT + وكالات