شكرا لقرائتكم خبر عن "غير مسبوق".. فلسطين ترحب بالحراك الأوروبي لوقف جرائم الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

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مدينة غزة

الدمام - شريف احمد - رحبت دولة فلسطين بالحراك الأوروبي غير المسبوق لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه.وأكدت أن تلك المواقف تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام التي يجمع عليها المجتمع الدولي.وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في البيان, أن الحراك الأوروبي المتمثل على مستوى القادة في فرنسا وبريطانيا وكذلك كندا، الذين أكدوا في بيانهم على اتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها، والتوجه للاعتراف بدولة فلسطين حمايةً لحل الدولتين, وعلى مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، وقع 23 وزير خارجية على بيان أوروبي يطالب بإدخال مساعدات بشكل مستدام لقطاع غزة.واستشهد 12 فلسطينيًا، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسةً تؤوي مئات النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على منازل وخيام النازحين منذ فجر اليوم إلى (50) شهيدًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء.