شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة اللبنانية": ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قضاء صور إلى 9 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على طريق المنصوري بقضاء صور جنوب لبنان إلى تسعة أشخاص، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على الصيادين عند ساحل رأس الناقورة.



وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن الغارة الإسرائيلية بطائرة مسيرة والتي استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري بقضاء صور، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح، من بينهم طفلان، وثلاثة من الجرحى في حالة حرجة.



وفي السياق، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على الصيادين عند ساحل رأس الناقورة، بالإضافة إلى إلقاء درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا.