شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد عدد من الفلسطينيين أغلبهم أطفال في قصف إسرائيلي على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد عدد من الفلسطينيين أغلبهم أطفال، اليوم /الثلاثاء/، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها "إن ثلاثة أطفال استشهدوا جراء قصف الاحتلال لمنزل إلى عائلة السويسي بمحيط مسجد جعفر بحي الشجاعية شرق مدينة غزة".



كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة.



وبحسب مصادر طبية، فقد استُشهد أكثر من 70 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم، جراء سلسلة غارات جوية ومجازر وحشية ارتكبها الاحتلال بقصف منازل وخيام تؤوي نازحين في قطاع غزة.