شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العملية العسكرية .. الجيش السوداني يعلن السيطرة على الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الحرب السودانية

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش السوداني اكتمال السيطرة على العاصمة الخرطوم، حسب قناة العربية.وهزّ دوي الانفجارات العاصمة السودانية الثلاثاء بعد ساعات من بدء الجيش عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف الى طرد قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة.وتأتي المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة، تصاعدا في وتيرتها لا سيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيّرة.و أعلن المتحدث باسم الجيش أن قواته منخرطة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم".وقال إن قوات الجيش تستهدف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها"، مشيرا الى أن العملية العسكرية انطلقت الاثنين.