شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، اليوم /الثلاثاء/، عملية عسكرية لملاحقة عناصر من الميليشيات الإرهابية كانت تتحصن في الغابات بالمنطقة الحدودية بين محافظتي هيران وشبيلى الوسطى.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن مسؤولين في إدارة محافظة هيران قولهم "إن الهجوم استهدف تجمعا لعناصر الميليشيات، ويجري حاليا مواجهات شرسة في المنطقة".



وكثف الجيش الصومالي، خلال الأيام الماضية، من عملياته العسكرية ضد الميليشيات، ما أسفر عن مقتل العديد من القيادات والعناصر الإرهابية وتحرير عدة مناطق.