شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم /الثلاثاء/، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه في مخيم البريج وسط القطاع، استُشهد مواطنان أحدهما امرأة في قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الجنوبية الشرقية من المخيم.

كما استُشهد مواطنان آخران، برصاص مسيرة للاحتلال أحدهما في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والآخر جنوب المدينة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة شمال القطاع، بأن مسيرة للاحتلال أطلقت نيرانها على سيارة إسعاف في ساحة المستشفى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس، والمناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.



وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فقد استُشهد أكثر من 60 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم، جراء سلسلة غارات جوية ومجازر وحشية ارتكبها الاحتلال بقصف منازل وخيام تؤوي نازحين في قطاع غزة.

ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53 ألفا و486 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121 ألفا و398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.