شكرا لقرائتكم خبر عن جيروزاليم بوست: الأمم المتحدة حصلت على إذن لإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس لاركى، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة حصلت على إذن من إسرائيل لدخول نحو 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى غزة اليوم.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المتحدث قوله - خلال مؤتمر صحفي بجنيف اليوم - "طلبنا وحصلنا على موافقة لدخول المزيد من الشاحنات اليوم، وهو عدد يفوق بكثير العدد الذي تمت الموافقة عليه أمس".

وأوضح، ردا على سؤال حول تحديد العدد، أنها حوالي 100 شاحنة، مضيفا أن "الخطوة التالية هي جمعها، ثم توزيعها من خلال النظام الحالي.. النظام الذي أثبت كفاءته فيما تحتوي تلك الشاحنات على أغذية ومنتجات خاصة للأطفال".

وذكرت الصحيفة أنه بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا سمحت إسرائيل لتسع شاحنات مساعدات يوم أمس الاثنين بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم، على الرغم من أن لاركي قال "إن خمسًا فقط منها دخلت غزة".

كما نقلت الصحيفة عن أكيهيرو سيتا مدير الصحة في (أونروا) قوله، في نفس المؤتمر الصحفي، "إن معدلات سوء التغذية في غزة ارتفعت خلال الحصار الإسرائيلي، وقد ترتفع بشكل كبير إذا استمر نقص الغذاء.. ولديّ بيانات حتى نهاية أبريل، وهي تُظهر أن سوء التغذية في ازدياد، ثم إن القلق هو أنه إذا استمر نقص الغذاء الحالي، فسيتفاقم بشكل كبير ثم يخرج عن سيطرتنا".