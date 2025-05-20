شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: انتهاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيل القصر الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الغالى على يوسف، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، اكتمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل القصر الجمهوري فى العاصمة الخرطوم، وانتهاء عمليات الحصر والتأمين وإنجاز 90‎%‎ من عمليات النظافة والتى من المتوقع الانتهاء منها قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، أشار رئيس لجنة الحصر أن اللجنة باشرت عملها ووقفت على عمليات إعادة التأهيل بعد توثيق الدمار الذي خلفته ميليشيا الدعم السريع، بالقصر وما تعرض له المبنى والمعدات والتدمير الممنهج والمتعمد الذي استهدف البنية التحتية والإرث التاريخي والوطني لاسيما الدمار الذي طال القصر الجمهوري القديم والمتحف والمكتبة.

وأكد أن عملية إعادة تأهيل الحدائق بدأت بالفعل تنفيذا لتوجيهات الأمين العام لمجلس السيادة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من عملية التأهيل والصيانة سيتم استئنافها عقب عطلة عيد الأضحى، مؤكداً عزمهم علي إعادة القصر إلى ما كان عليه بتنفيذ واستكمال مراحل المشروع.



أعمال تأهيل القصر الجمهورى بالخرطوم