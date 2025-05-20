شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يتلقى دعوة من بوتين للمشاركة في القمة الروسية العربية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية.

جاء ذلك لدى لقائه السفير أندري تشير نوفول سفير روسيا الاتحادية لدى السودان، الذى سلمه الدعوة، وفقا لإعلام مجلس السيادة السوداني.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان وروسيا و مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان.