شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون جولات استفزازية في باحاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين للأقصى.في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في رام الله وبيت لحم وطولكرم، ترافق ذلك مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مسافر يطا بمدينة الخليل.