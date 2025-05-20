شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يبسط سيطرته على منطقة "أم لبانة" فى ولاية غرب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وسائل إعلام سودانية، أن الجيش السودانى، والقوات المتحالفة معه، تمكنوا من استعادة السيطرة على منطقة "أم لبانة"، بولاية غرب كردفان.

فيما أفادت مصادر محلية بسيطرة الجيش على إحدى القرى في أقصى شمال غرب ولاية النيل الأبيض.

كانت سلطات إقليم دارفور أعلنت الأحد استعادة الجيش السيطرة على منطقة العطرون الاستراتيجية بولاية شمال دارفور، من قبضة ميليشيا الدعم السريع.

وأفادت القوة المشتركة للحركات المسلحة في بيان أنها من خلال عملية عسكرية دقيقة ومنسقة نفذتها بالتعاون مع الجيش السوداني تمت استعادة السيطرة على منطقة العطرون، وتكبيد الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتتمتع منطقة العطرون بموقع استراتيجي، حيث تقع في أقصى شمال ولاية شمال دارفور، على طريق حيوي يربط بين الولاية الشمالية وشمال دارفور، ويمتد باتجاه المربّع الحدودي الذي يجمع السودان بمصر وليبيا وتشاد.