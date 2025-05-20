شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار داخل مجمع كلية التربية بجامعة الخرطوم بأم درمان والان مع تفاصيل الخبر

وقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء في مجمع كلية التربية بجامعة الخرطوم، بوسط أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما لم تتضح أسبابه بعد.

وكشف مصدر عسكرى، أن الانفجار الذى وقع عند الساعة 7:30 صباح الثلاثاء، في مجمع كلية التربية بجامعة الخرطوم لم يكن بسبب قذيفة من مسيرات ميليشيا الدعم السريع، وفقا لما نقلته صحف محلية.

وأشار المصدر إلى أنهم يجرون تحقيقات لمعرفة تفاصيل ما حدث مشيرا إلى أن الانفجار أوقع أضرارًا مادية ببعض المباني بمجمع كلية التربية وأدى إلى تعليق النشاط الأكاديمي للطلاب حتى إشعار آخر.

وهُرعت عربات الإطفاء لموقع الحادث فيما تم منع مرور السيارات لبعض الوقت في الشوارع المحيطة.

