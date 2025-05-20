شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الدعم السريع ترتكب انتهاكات جسيمة في ولاية شمال كردفان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل ميليشيا الدعم السريع، ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في ولاية شمال كردفان بالسودان.

وتشهد مناطق شمال وجنوب كردفان، تصعيد كبير فى العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد الضحايا المدنيين وتنامي حركة النزوح خاصة إلى الأبيض عاصمة شمال كردفان.

وقالت مصادر، إن عناصر من ميليشيا الدعم السريع قاموا باغتصاب فتاتين من أم قلجي الواقعة جنوب مدينة بارا، قبل أسبوعين، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وأضافت أن الجنود اقتادوا الضحيتين من منزلهما تحت تهديد السلاح قبل أن تعادا في اليوم التالي.

وتقع مدينة بارا والمناطق المجاورة لها تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ عدة أشهر عقب اجتياحها للمنطقة حيث فرضت قيوداً مشددة على حركة الدخول والخروج.

وتأتي هذه التطورات الميدانية ضمن تحركات عسكرية أوسع حيث يواصل الجيش تقدمه جنوباً من مدينة الأبيض باتجاه مناطق تقع تحت سيطرة الدعم السريع في شمال وجنوب كردفان.