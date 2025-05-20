شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يبسط سيطرته على الصالحة آخر معاقل الدعم السريع بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته على ضاحية الصالحة، بجنوب أم درمان، آخر معاقل ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وشهدت المنطقة على مدار أسابيع معارك ضارية وقصف مدفعي بين الجيش السودانى والدعم السريع، فضلا عن عمليات تطويق كبيرة من عدة محاور ممتدة بين ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض تمهيدا لإعلان خلو الولايتين من الدعم السريع.

واستعاد الجيش محطة "ود بكراوي" ومنطقة القيعة وسوق الصالحة الرئيسي، وسيطر على معسكر للدعم السريع بمنطقة الصالحة كآخر قاعدة عسكرية بولاية الخرطوم للقوات التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وفي محور ولاية النيل الأبيض، كشفت مصادر أن الجيش استعاد السيطرة اليوم الإثنين على قرية العلقة أقصى شمال غرب ولاية النيل الأبيض، إلا أن ميليشيا الدعم السريع، لازالت تتمركز في مناطق جنوب غرب محلية الدويم التابعة لولاية النيل الأبيض حيث تهاجم قرى المنطقة من حين لآخر.

وتعمل عدة متحركات للجيش من جنوب أم درمان بولاية الخرطوم وشمال ولاية النيل الأبيض، على تطويق آخر معاقل الدعم السريع بالصالحة ومنطقة المثلث غربي خزان جبل الأولياء.

وفي محور كردفان استطاع الجيش والقوات المتحالفة معه، السيطرة على منطقة أم لبانة، نحو 100 كيلومتر شرقي مدينة النهود كبرى مدن ولاية غرب كردفان، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع قبل أسابيع.