شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: اليأس بلغ ذروته وعلى إسرائيل رفع الحصار عن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله - نيويورك (أ ش أ)

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سلطات الاحتلال الإسرائيلى برفع حصارها على قطاع غزة الذى بلغ ذروته منذ 2 مارس الماضي، مؤكدة أن "اليأس بلغ ذروته" فى القطاع فى ظل أزمة إنسانية خانقة.

وحذرت الأونروا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - من تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة جراء الحصار، وأوامر التهجير، والقصف الإسرائيلي المكثف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.