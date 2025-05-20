شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أكثر من 90 فلسطينيا جراء تجدد قصف الاحتلال العنيف على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أكثر من 90 فلسطينيا وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ فجر اليوم الثلاثاء، فى تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلى العنيف على العديد من المناطق فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال، جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عقب قصفه لمنزل في دير البلح وسط القطاع، كما استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منطقة المنارة شرق خان يونس جنوبا.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال محطة للوقود غرب مخيم النصيرات، إلى 15 شهيدا، كما استشهد آخر في قصف الاحتلال شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، فقد استشهد أكثر من 60 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم، جراء سلسلة غارات جويّة ومجازر وحشية ارتكبها الاحتلال بقصف منازل وخيام تؤوي نازحين في قطاع غزة..فيما تطلق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صوب منازل الفلسطينيين في بيت لاهيا شمال القطاع.