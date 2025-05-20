شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي، من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، العلاقات الثنائية، وأهمية تطوير التعاون المشترك، بما يصبّ في مصالح شعبي البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأشار السوداني -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- إلى رؤية العراق نحو تحقيق التكامل وتعزيز الروابط التي من شأنها أن تعزز العمل العربي المشترك، وهو ما تجسد في قمّة بغداد وما شهدته من إطلاق مبادرات عديدة شملت الجوانب السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تصبّ في صالح الشعوب العربية.



من جانبه، هنأ المنفي رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة نجاح تنظيم القمة العربية الـ34 في بغداد والقمّة التنموية بدورتها الخامسة، وترؤس العراق للقمتين، مشيداً بكل الجهود التي بذلت في سبيل دعم القضايا العربية، وكل ما يساهم في دعم الاستقرار.