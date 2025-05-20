شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبحث مع رئيس إيران الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع رئيس إيران، مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.



وأكد وزير الخارجية العراقي -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات"، منوهًا إلى تطلع بلاده لتطوير التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الاقتصاد والصناعة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين المحافظات العراقية المتاخمة لإيران.



وتابع البيان أن "الجانبين تطرقا إلى ملف المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب حسين عن "دعم العراق لهذا المسار"، معربا عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج ملموسة واتفاقٍ بين الطرفين يُسهم في رفع العقوبات المفروضة على إيران".



وتابع البيان، أنه تم -خلال اللقاء- بحث مسألة تصدير الغاز واستيراد الكهرباء من إيران، إلى جانب التحديات التي تواجه هذه الملفات"، وشدد الوزير العراقي على، أن "التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون استقرار شامل في المنطقة".



بدوره، أكد الرئيس الإيراني، حسب البيان، استعداد بلاده لتقاسم إنجازاتها العلمية مع الدول الإسلامية"، مشيرًا إلى، أن ازدهار العراق من ازدهار إيران، في تأكيد على الترابط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين.