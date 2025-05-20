شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى: استئناف دخول المساعدات إلى غزة ليس إلا "قطرة فى محيط" مما هو مطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، الإثنين، إن استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة -بشكل مؤقت- لا يمثل سوى "قطرة في محيط" مما هو مطلوب تنفيذه بشكل عاجل داخل القطاع.



وأكد فليتشر، في بيان نشر على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ضرورة السماح بإدخال مساعدات أكبر بكثير، بدءًا من صباح اليوم، مضيفًا: "أنا مصمم على أن تصل مساعداتنا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".



وأوضح: "الكميات المحدودة التي يُسمح بإدخالها الآن إلى غزة لا يمكن أن تكون بديلا عن الوصول غير المقيّد إلى المدنيين الذين يعانون من أوضاع شديدة السوء... لدينا في الأمم المتحدة خطة واضحة، مبدئية وعملية، لإنقاذ الأرواح على نطاق واسع".



كما كرر فليتشر الدعوة إلى استئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين فورا ودون شروط.