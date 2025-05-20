شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيامًا للنازحين جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، خيامًا للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ليرتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع منذ فجر الاثنين إلى نحو 80 شهيدًا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت مولدات الكهرباء في مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان.

وأشارت إلى أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تواصل إطلاق النار والقنابل على أقسام مستشفى العودة شمال القطاع. المملكة تدين التصعيد أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، وهو ما يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت المملكة إدانتها وشجبها لكل العمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، ويفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

وحذرت من خطورة الاستمرار في هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة، والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.