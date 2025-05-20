شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عن 10 معتقلين من قطاع غزة.



وبينت اللجنة الدولية للصليب الأحمر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن طواقمها قامت بتسهيل إطلاق سراح المعتقلين الـ 10، ونقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، والتواصل مع عائلاتهم للقاء بهم ولمّ شملهم.



وأكدت أنها تدعم بانتظام نقل المعتقلين الذين يُطلق سراحهم إلى غزة، ومتابعة إيصالهم إلى المستشفيات، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتزويدهم ببعض الملابس، ومستلزمات النظافة الشخصية.



يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية مايو الجاري أكثر من عشرة آلاف و100، من بينهم 37 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3577 معتقلا إداريا، و1846 من معتقلي غزة، علماً أنّ هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم رهن الاحتجاز في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون، شرق قلقيلية.



وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيرت آلياتها صوب الجهة الغربية المعروفة بـ حارة "الصفحة"، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي سلواد وترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.