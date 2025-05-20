شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات إنتاج النفط الليبي إلى مليون و379 ألف برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تراجع معدلات إنتاج النفط الخام بشكل طفيف /الإثنين/، حيث سجلت مليونا و379 ألف برميل مقابل مليون و384 ألف برميل الأحد.



وذكرت المؤسسة -في بيان- أن إنتاج المكثفات بلغ 41 ألفا و533 برميلا ارتفاعا من 41 ألفا و254 برميلا أمس، والغاز الطبيعي مليارين و576 ألف قدم مكعب من مليارين و568 ألف قدم مكعب أمس.



وتواصل شركات النفط الليبية أعمال تشغيل الآبار المتوقفة وحفر آبار جديدة من أجل زيادة الإنتاج والوصول لخطة المليوني برميل يوميا التي تستهدفها مؤسسة النفط.