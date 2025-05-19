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استُشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق واسعة في غزة

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استُشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق واسعة في غزة

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القاهرة - سامية سيد - استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم /الإثنين/، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في قطاع غزة.


وأعلنت مصادر طبية في القطاع، - استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 15 في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


واستُشهد ثلاثة آخرون وأصيب عدد آخر في قصف استهدف مجموعة من المواطنين عند مفترق الصفطاوي شمال مدينة غزة.
كما أصيب 10 فلسطينيين أغلبهم أطفال ونساء بقصف استهدف منزلا لعائلة موسى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن 63 مواطنا استُشهدوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم، بينهم 16 شهيدا من خان يونس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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