شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع؛ وهو ما يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.



وجدّدت المملكة - في بيان لوزارة خارجيتها أذاعته وكالة أنباء السعودية (واس) - إدانتها وشجبها لكل العمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، ويفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.



وحذرت من خطورة الاستمرار في هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة، والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.