شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 15 كيلو ذهب.. كواليس مثيرة لسرقة رئيسة جامعة 6 أكتوبر بمصر والان نبدء بالتفاصيل

حجم سرقات نوال الدجوي

سرقة رئيسة جامعة 6 أكتوبر

من هي نوال الدجوي

الدمام - شريف احمد - أثارت واقعة سرقة رئيسة جامعة 6 أكتوبر نوال الدجوي الكثير من الجدل على وسائل التواصل لا سيما مع هذا المبلغ الهائل والمشغولات الذهبية التي كانت تحتفظ بها سيدة الأعمال المصرية الشهيرة في بيتها.وفي تفاصيل الحادث، تعرضت نوال الدجوي لسرقة مبالغ مالية كبيرة من مسكنها بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر.وتضمنت المسروقات نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و15 كيلو ذهب من المشغولات الذهبية، وهو ما أثار الجدل كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.هذا وأبلغت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA السلطات بتعرضها للسرقة وحجم السرقات الكبير، من داخل مسكنها.وفي بلاغها ذكرت الدجوى باشتباهها في شخص يجري تكثيف التحريات عنه واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان حول واقعة السرقة.وجار تكثيف التحريات والجهود الأمنية، لكشف ملابسات الواقعة، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية مصرية.وتواصل وزارة الداخلية المصرية فحص بلاغ الدكتورة نوال الدجوي، بفحص 3 خزن كبيرة الحجم، تقع في فيلا مملوكة لها في كمبوند شهير، بدائرة قسم أكتوبر أول.وتعد نوال الدجوي أول من فكرت ونفذت مشروع مدرسة لغات مصرية خاصة في القاهرة وذلك عام 1958، كما أسست مدارس "دار التربية" الخاصة الشهيرة أيضا.وتشغل نوال الدجوي منصب رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) وتعد من أوائل الجامعات الخاصة التي دُشنت في مصر.