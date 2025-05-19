شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: الجوع واقع لا إنساني في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الجوع واقع لا إنساني في قطاع غزة.



وقال الصفدي - على منصة "إكس" اليوم /الإثنين/ - إن العالم يتحمّل مسئولية أخلاقية وقانونية لإنهاء هذه الكارثة المروّعة، مبينًا أن تجويع 2.3 مليون فلسطيني جريمة يجب على العالم التحرّك لوقفها فورًا.



وأشار إلى أن إنقاذ سكان قطاع غزة من الموت جوعًا، وجفافًا، ونقصًا في الرعاية الطبية، يجب أن يكون أولوية يتجنّد لها المجتمع الدولي بأسره، مؤكدًا وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.



ودعا إلى أهمية إيصال المساعدات فورًا، والسماح للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بتوزيعها، مؤكدًا على وجوب إبرام صفقة تبادل، وإنهاء العدوان فورًا.

وقال الصفدي: "يجب على إسرائيل السماح للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات".