شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة يستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، اليوم الاثنين، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من سوريا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت إدارة الجوازات - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

وكانت الجوازات قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.