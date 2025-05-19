شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق "المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن" في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية.

وأوضحت الهيئة أن المعرض يستهدف حجاج بيت الله الحرام القادمين جوًا عبر مجمع صالات الحج والعمرة، ويتضمن مجموعة من المواد والمنشورات والإرشادات التوعوية المعدّة خصيصًا لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لديهم بلغات متعددة.

كما يستعرض مفاهيم الأمن السيبراني ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، وأهمية التحديثات الأمنية، والتعرف على أساليب التصيّد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية، وأمن التطبيقات، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن.