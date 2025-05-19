شكرا لقرائتكم خبر عن 400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن فتح باب التطوع واستقطاب المتطوعين، لخدمة الحجاج فى مجالات مختلفة خلال موسم الحج للرجال والنساء، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين للمواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.

وأعلنت الرئاسة الاحتياج إلى إيجاد أكثر من 400 فرصة تطوعية جديدة، وأكثر من 200 ساعة، واستقطاب أكبر شريحة ممكنة للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة؛ ووفقًا للتخصصات الدينية.



‏‎من جانبه، أكد السديس، أن الرئاسة لديها برامج متكاملة للعمل التطوعي في التخصصات الدينية، وأن لديها فرصًا تطوعية في الحرمين الشريفين، وترغب في استقطاب المتطوعين، واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي.

‏‎وأوضح أن فتح باب التطوع في الحرمين الشريفين يأتي انطلاقًا من مكانة التطوع السامية في الإسلام.



‏‎ وأعدت الرئاسة قاعدة بيانات للمتطوعين؛ لتسهيل عملية البحث والاستقطاب والتواصل مع المتطوعين، وحصر الفرص التطوعية، وتحديد احتياجات العمل التطوعي، واستقبال طلبات الجهات التطوعية عبر المنصة الإلكترونية في المجالات التطوعية، التي تتضمن : المجال الإرشادي والعلمي والتوعوي والإعلامي والتقني، وتسوية الصفوف، وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور، والترجمة.



من جهة أخرى، أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، اليوم الاثنين، مبادرة مطبوعات "قاصد الحرمين الشريفين"، لتعزيز رحلة الحاج، وقاصدي المسجد الحرام وتشمل إصدار مطبوعات إثرائية وشرعية متنوعة في الجوانب العلمية التوجيهية والإرشادية الموجهة لضيوف الرحمن.

‏تتضمن الإصدارات الإثرائية للمبادرة، أبرز الموضوعات والمسائل الشرعية التي يحتاج إليها الحاج، مما لا يسعه الجهل بها في أحكام عقيدته، وتصحيح عباداته بأسلوبٍ سهلٍ ميسَّر، وإخراجٍ متميّزٍ، وترجمتها إلى اللغات الأخرى؛ وذلك خدمة لضيوف الرحمن وإثراء لمعارفهم الدينية.

