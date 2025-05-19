شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: حلفاؤنا لن يقوموا بدعمنا بسبب صور المجاعة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله، لكن يجب على إسرائيل ألا تدع سكان غزة يغرقون فى المجاعة، "لأسباب عملية ودبلوماسية".

وقال نتنياهو - في رسالة فيديو نشرها نتنياهو اليوم الاثنين، عبر تطبيق تليجرام إنه "من أجل تحقيق النصر في غزة وهزيمة حماس وتحرير الرهائن؛ يجب عدم الوصول إلى حالة من المجاعة لأن حلفاء إسرائيل في العالم لن يقوموا بدعمها ببساطة.. فـ"صور المجاعة في غزة كانت ستعيق أهدافنا".

وأشار إلى أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة؛ اتُخذ لأننا "نقترب بسرعة من الخط الأحمر؛ وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.