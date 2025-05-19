شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب عزوز ناصرى رئيسا جديدا لمجلس الأمة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزائر (أ ش أ)

انتخب، اليوم الاثنين، عزوز ناصرى رئيسا جديدا لمجلس الأمة الجزائرى.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عامة خصصت لتنصيب الأعضاء الجدد وانتخاب رئيس المجلس بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

وأشارت إلى أن عزوز، مرشح المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، حظي بتزكية كافة المجموعات البرلمانية الممثلة بمجلس الأمة.