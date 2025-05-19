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انتخاب عزوز ناصرى رئيسا جديدا لمجلس الأمة الجزائرى

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انتخاب عزوز ناصرى رئيسا جديدا لمجلس الأمة الجزائرى

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القاهرة - سامية سيد - الجزائر (أ ش أ)

الإثنين، 19 مايو 2025 03:38 م

انتخب، اليوم الاثنين، عزوز ناصرى رئيسا جديدا لمجلس الأمة الجزائرى.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عامة خصصت لتنصيب الأعضاء الجدد وانتخاب رئيس المجلس بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

وأشارت إلى أن عزوز، مرشح المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، حظي بتزكية كافة المجموعات البرلمانية الممثلة بمجلس الأمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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