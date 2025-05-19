شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: حرس الحدود ينقذ 10 مصريين بعد جنوح مركبتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة القنفذة فى مكة المكرمة 10 مقيمين مصريين بعد جنوح مركبتهم على الشعاب المرجانية، وتم تقديم المساعدة لهم. وفق "واس".

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود، بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنوّرة، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.