اخبار الخليج

السعودية: حرس الحدود ينقذ 10 مصريين بعد جنوح مركبتهم

0 نشر
0 تبليغ

السعودية: حرس الحدود ينقذ 10 مصريين بعد جنوح مركبتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن : حرس الحدود ينقذ 10 مصريين بعد جنوح مركبتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة القنفذة فى مكة المكرمة 10 مقيمين مصريين  بعد جنوح مركبتهم على الشعاب المرجانية، وتم تقديم المساعدة لهم. وفق "واس".
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود، بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنوّرة، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا