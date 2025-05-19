اخبار الخليج

عبد الفتاح البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتعيين سيدتين بمجلس السيادة

0 نشر
0 تبليغ

عبد الفتاح البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتعيين سيدتين بمجلس السيادة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتعيين سيدتين بمجلس السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ ريهام عبد الله

الإثنين، 19 مايو 2025 02:22 م

أصدر الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين مرسوماً دستورياً قضى بتعيين كل من الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، والدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة.

ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements