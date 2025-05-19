شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتعيين سيدتين بمجلس السيادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ ريهام عبد اللهالإثنين، 19 مايو 2025 02:22 م
أصدر الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين مرسوماً دستورياً قضى بتعيين كل من الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، والدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة.
ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
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