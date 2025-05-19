شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية يحذر: مليونا شخص يتضورون جوعًا في غزة والان نبدء بالتفاصيل

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تصاعد أعمال العنف ينهك النظام

الدمام - شريف احمد - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين، من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد "مليونا شخص يتضورون جوعا" هناك.وقال "تيدروس أدهانوم غبرييسوس" في افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المنظمة في جنيف: "يتزايد خطر المجاعة في غزة بسبب المنع المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية" بينما "أطنان من الطعام عالقة عند الحدود على بعد دقائق فقط".أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" الأحد، في بيان أن إسرائيل ستسمح بدخول "كمية أساسية" من الأغذية إلى غزة، بعد أكثر من شهرين على منعها إدخال أي مساعدات إلى القطاع.والإثنين، أكد نتانياهو أن على إسرائيل تفادي حدوث مجاعة في غزة "لأسباب دبلوماسية".وأكد تيدروس أن "تصاعد الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء وتقليص المساحة المتاحة لعمليات الإغاثة ومنع المساعدات تؤدي إلى تدفق الضحايا في ظل نظام صحي منهك".وأضاف "الناس يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها بينما تنتظر الأدوية على الحدود، كما أن الهجمات على المستشفيات تحرم الناس من الرعاية وتثنيهم عن طلبها".وأشار إلى الحاجة لإجلاء آلاف المرضى من غزة لتلقي العلاج، ودعا الدول الأعضاء إلى قبول المزيد من المرضى كما دعا إسرائيل إلى السماح لهم بالمغادرة والسماح بدخول الغذاء والدواء إلى غزة.