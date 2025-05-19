شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.في السياق ذاته، واصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثَّف للمناطق الشمالية والشرقية من مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، مخلفة دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.