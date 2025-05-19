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مكتب الإعلام الحكومى بغزة: القطاع يحتاج 500 شاحنة مساعدات و50 وقود يوميا

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مكتب الإعلام الحكومى بغزة: القطاع يحتاج 500 شاحنة مساعدات و50 وقود يوميا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 19 مايو 2025 01:29 م

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن القطاع يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت منظمة الصحة العالمية: مستعدون للتحرك بسرعة لإدخال المساعدات إلى غزة إذا تم السماح بذلك، متابعة: "على إسرائيل السماح بإجلاء المرضى من غزة وإدخال مساعدات طبية وغذائية".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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