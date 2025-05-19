شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإعلام الحكومى بغزة: القطاع يحتاج 500 شاحنة مساعدات و50 وقود يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 19 مايو 2025 01:29 م
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن القطاع يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وذكرت منظمة الصحة العالمية: مستعدون للتحرك بسرعة لإدخال المساعدات إلى غزة إذا تم السماح بذلك، متابعة: "على إسرائيل السماح بإجلاء المرضى من غزة وإدخال مساعدات طبية وغذائية".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز