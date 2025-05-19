شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإعلام الحكومى بغزة: القطاع يحتاج 500 شاحنة مساعدات و50 وقود يوميا والان مع تفاصيل الخبر

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن القطاع يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت منظمة الصحة العالمية: مستعدون للتحرك بسرعة لإدخال المساعدات إلى غزة إذا تم السماح بذلك، متابعة: "على إسرائيل السماح بإجلاء المرضى من غزة وإدخال مساعدات طبية وغذائية".