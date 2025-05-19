شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود تحذر من تأثر الخدمات الصحية فى الخرطوم جراء انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تحذيرا، من تأثر الخدمات الصحية في مستشفيات رئيسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، جراء انقطاع التيار الكهرباء، بعد قصف استهدف محطات كهرباء تسبب بانقطاع التيار بشكل كامل عن الخرطوم.

وأشارت أطباء بلا حدود في بيان لها، إلى أن ضاحية أم درمان تعاني رابع انقطاع كبير للكهرباء هذا العام بعد هجمات نفذتها ميليشيا الدعم السريع بطائرات مسيرة على ثلاث محطات كهرباء في ولاية الخرطوم.

ومن جهته قال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن انقطاع التيار الكهربائي الكامل أدى إلى شلل كبير في الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية، مما يزيد من معاناة المواطنين.

ونبه بيان المنظمة إلى أن مستشفيي النو والبلك في أم درمان يواجهان نقصا في الكهرباء والأكسجين والماء، وتشهد الرعاية الصحية بكل مستوياتها اضطرابات واسعة، مشددا على أن مستشفى النو يعد المستشفى الرئيسي في المنطقة ويخدم مرضى من أم درمان وبحري والخرطوم، مما يجعل توقف خدماته تهديدا حقيقيا لحياة الكثيرين.

وتوقعت المنظمة ارتفاع الإصابات بالكوليرا نتيجة نقص مياه الشرب،وأدانت أطباء بلا حدود في بيانها جميع الهجمات ضد البنية التحتية المدنية، معتبرة أن مثل هذه الغارات تزيد تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلا، مطالبة بوقف استهداف المرافق الحيوية فورا.

وشهدت مناطق عدة في شمال شرق السودان ضربات بطائرات مسيرة تابعة للدعم السريع على مواقع حيوية، كما نفذت قوات الدعم السريع خلال الأسبوعين الماضيين هجمات بمسيرات استهدفت بنى تحتية مدنية في بورتسودان، التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين.