شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى فى هجوم بالطائرات المسيرة على معسكر لقوات درع السودان والان مع تفاصيل الخبر

تعرض معسكر تابع لقوات دِرع السودان المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، لهجوم بطائرة مسيّرة شنته ميليشيا الدعم السريع، نتج عنه مقتل 9 أشخاص بينهم 7 عسكريين، وإصابة 14 آخرين.

وتقاتل قوات درع السودان، التي تتخذ من مناطق سهل البطانة في ولاية الجزيرة والقضارف قاعدة لها، إلى جانب الجيش السوداني، بعد انشقاق قائدها أبو عاقلة كيكل، عن الدعم السريع في أكتوبر 2024، وهو ما أسفر عن استعادة كامل ولاية الجزيرة وأغلب ولاية الخرطوم.

وقالت قوات درع السودان فى بيان لها: "معسكر القوات بجبل الأبايتور وسط البطانة تعرّض لهجوم بالطيران المسيّر، استهدف عددًا من منشآت المعسكر، وأسفر عن استشهاد 7 عناصر وجرح 14 آخرين من جنود قوات درع السودان".

ونشرت قوات درع السودان قائمة بأسماء تسعة من الذين قضوا نحبهم في هذا الهجوم.

والهجوم، الذي تعرّض له معسكر قوات درع السودان، هو الأول من نوعه، ويمثّل امتدادًا للهجمات التي ظلّت تشنها قوات الدعم السريع على مواقع مدنية وعسكرية في عدد من ولايات السودان المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وتسببت هجمات الدعم السريع باستخدام الطائرات المسيّرة في تدمير عدد كبير من مستودعات النفط الإستراتيجية في عدد من الولايات، بما في ذلك العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان، علاوة على الاستهداف المستمر لمحطات المياه والكهرباء والمطارات.

