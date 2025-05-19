شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إحياء أكثر من 80 ألف متر مربع فى مشعر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

قال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية سعد القرشي، إنه تم إحياء مساحة تبلغ أكثر من 80 ألف متر مربع كانت خارج نطاق الاستخدام في مشعر عرفات، والتي تستوعب حاليا أكثر من 4 ملايين حاج خلال العام الحالي. وفق قناة "الإخبارية" السعودية.

وأضاف أن مشعر عرفات يستوعب حاليا ضعف أعداد الحجاج القادمة خلال موسم الحج العام الحالي بفضل المشروع التطويري لمشعر عرفات والمشاعر المقدسة.

وتابع: انه يتم حاليا استغلال المساحات المهدرة من المشاعر المقدسة للاستفادة منها في استيعاب عدد الحجاج، مشيرا إلى أن المشروع التطويري لمشعر عرفات يهدف إلى توسيع خدمة الإسكان.

ومن جهة أخرى، حذرت زارة الداخلية السعودية من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج، والانقياد خلف الإعلانات الوهمية والمضللة، موكدةً أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق مَن يتم ضبطهم.

وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة الحج وتعليماته التي تهدف إلى المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم؛ لأداء مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية خلال رحلة الحج، داعية ضيوف الرحمن إلى حماية بياناتهم الشخصية والامتثال للإرشادات التقنية، بما يُسهم في أداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع سلوكيات رقمية آمنة، من أبرزها: تحديد التطبيقات الموثوقة، مراجعة إعدادات الأمان والخصوصية، والتعامل فقط مع الروابط الآمنة، إلى جانب تجنُّب زيارة المواقع غير الموثوقة أو مشاركة البيانات الشخصية.