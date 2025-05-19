شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يبسط سيطرته على منطقة استراتيجية فى المثلث الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت القوات المسلحة السودانية، والقوات المتحالفة معها، من فرض سيطرتها على منطقة وادي العطرون، الاستراتيجية الواقعة في المثلث الحدودي بين السودان وليبيا وتشاد، وفقا لما أعلنه منى أركو مناوى حاكم إقليم دارفور.

وقال مناوي، فى تغريدة على منصة "إكس" :"أبطالنا في القوات المسلحة والقوات المشتركة يحققون انتصارات عظيمة بتحرير منطقة العطرون الاستراتيجية من قبضة ميليشيا الدعم السريع الإرهابية".

وأضاف: "نبشر شعبنا في إقليم دارفور بأن النصر بات وشيكًا، وقريبًا سنحتفل في كل الطرقات".

ويأتي تحرك الجيش السوداني والقوات المشتركة، في منطقة الصحراء بالتزامن مع تحرك آخر في إقليم كردفان يهدف للوصول إلى إقليم دارفور وإنهاء حصار مدينة الفاشر.

ومن جهته قال المتحدث باسم القوة المشتركة، أحمد حسين مصطفى، إن تحرير "واحة العطرون" جاء بعد عملية عسكرية دقيقة ومنسقة نفذتها القوة المشتركة بالتعاون مع القوات المسلحة، وأشار إلى أن الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وأشار إلى أن تحرير وادي العطرون يمثل خطوة حاسمة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، ويعكس التزامهم الراسخ بحماية المدنيين وتأمين الأراضي السودانية.

وتقع منطقة العطرون على طريق استراتيجي يربط بين الولاية الشمالية وولاية شمال دارفور ومنطقة المثلث الحدودي.

